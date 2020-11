Mattarella a colloquio con Bonaccini e Toti per richiamare le Regioni: “Vostro ruolo è decisivo per combattere la pandemia di coronavirus” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto lunedì mattina un colloquio con il presidente e il vice-presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti. L’incontro, originariamente previsto di presenza, si è svolto in videoconferenza poco prima delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera sui nuovi interventi per contrastare la pandemia di coronavirus. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio interessante e proficuo. Nel corso dello stesso è stato ribadito il ruolo decisivo delle Regioni nel fronteggiare la pandemia e l’auspicio della più stretta collaborazione tra tutte le istituzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha avuto lunedì mattina uncon il presidente e il vice-presidente della Conferenza delle, Stefanoe Giovanni. L’incontro, originariamente previsto di presenza, si è svolto in videoconferenza poco prima delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera sui nuovi interventi per contrastare ladi coronavirus. Fonti del Quirinale definiscono ilinteressante e proficuo. Nel corso dello stesso è stato ribadito ildellenel fronteggiare lae l’auspicio della più stretta collaborazione tra tutte le istituzioni ...

