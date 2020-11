Gigi Proietti, morto l'attore romano: aveva 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto il 2 novembre 2020: aveva 80 anni ed al cinema è stato Mandrake in Febbre da cavallo e il Maresciallo Rocca della popolare fiction tv. Gigi Proietti è morto il 2 novembre 2020 a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo e per i quali era stato ricoverato più volte. L'attore aveva appena compiuto 80 anni e sarà ricordato come uno dei volti più amati dal pubblico italiano, sia per i suoi ruoli al cinema che a teatro e in tv. Da qualche giorno, Proietti era ricoverato in una clinica privata di Roma, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate ieri sera fino al decesso, avvenuto alle 5:30 del mattino. La moglie e le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020)il 2 novembre 2020:80ed al cinema è stato Mandrake in Febbre da cavallo e il Maresciallo Rocca della popolare fiction tv.il 2 novembre 2020 a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo e per i quali era stato ricoverato più volte. L'appena compiuto 80e sarà ricordato come uno dei volti più amati dal pubblico italiano, sia per i suoi ruoli al cinema che a teatro e in tv. Da qualche giorno,era ricoverato in una clinica privata di Roma, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate ieri sera fino al decesso, avvenuto alle 5:30 del mattino. La moglie e le ...

