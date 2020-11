Gigi Proietti in terapia intensiva: problemi cardiaci (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo ancora nel campo delle notizie che non avremmo voluto darvi: Gigi Proietti in terapia intensiva è tra queste. Il noto attore, showman, regista, cantante, era ricoverato in clinica, a Roma, già da 15 giorni, ma il pomeriggio di domenica ha portato un aggravamento delle sue condizioni. #GigiProietti era ricoverato in clinica da qualche giorno per accertamenti per uno stato di affaticamento. Nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto uno scompenso cardiaco. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono serie. #ANSA https://t.co/6xoytx9Qzp — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) November 2, 2020 La malattia si deve ad uno scompenso cardiaco, aggravamento delle condizioni di sofferenza cardiaca di cui il noto attore ... Leggi su bufale (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo ancora nel campo delle notizie che non avremmo voluto darvi:inè tra queste. Il noto attore, showman, regista, cantante, era ricoverato in clinica, a Roma, già da 15 giorni, ma il pomeriggio di domenica ha portato un aggravamento delle sue condizioni. #era ricoverato in clinica da qualche giorno per accertamenti per uno stato di affaticamento. Nel tardo pomeriggio di domenica ha avuto uno scompenso cardiaco. Ora si trova ricoverato in. Le sue condizioni sono serie. #ANSA https://t.co/6xoytx9Qzp — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) November 2, 2020 La malattia si deve ad uno scompenso cardiaco, aggravamento delle condizioni di sofferenza cardiaca di cui il noto attore ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - clikservernet : Gigi Proietti in terapia intensiva: problemi cardiaci - Noovyis : (Gigi Proietti in terapia intensiva: problemi cardiaci) Playhitmusic - -