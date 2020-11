Gigi Proietti, il ricordo in tv: programmazione dedicata e modifiche di palinsesto (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti La notizia della scomparsa di Gigi Proietti non poteva che provocare un doveroso cambiamento nei palinsesti televisivi. Con la sua arte, il popolare attore romano è stato infatti protagonista di spettacoli, film e show televisivi che lo hanno reso amatissimo dal pubblico. Ecco gli appuntamenti tv dedicati al grande mattatore e le conseguenti modifiche alla programmazione. Rai, programmazione in ricordo di Gigi Proietti Questa sera Rai1 ricorderà Gigi Proietti trasmettendo alle 20.30 Cavalli di Battaglia, varietà di cui l’attore fu protagonista. Salteranno quindi i Soliti Ignoti e il debutto della fiction Gli Orologi Del Diavolo con Beppe ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 novembre 2020)La notizia della scomparsa dinon poteva che provocare un doveroso cambiamento nei palinsesti televisivi. Con la sua arte, il popolare attore romano è stato infatti protagonista di spettacoli, film e show televisivi che lo hanno reso amatissimo dal pubblico. Ecco gli appuntamenti tv dedicati al grande mattatore e le conseguentialla. Rai,indiQuesta sera Rai1 ricorderàtrasmettendo alle 20.30 Cavalli di Battaglia, varietà di cui l’attore fu protagonista. Salteranno quindi i Soliti Ignoti e il debutto della fiction Gli Orologi Del Diavolo con Beppe ...

