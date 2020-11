Estee Lauder, conti sopra attese e rialzo cedola spingono corsi (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Ottima giornata per Estee Lauder, che passa di mano in rialzo del 2,17% a new York, dopo i risultati e l’aumento della cedola. La big della cosmetica ha aumentato del 10% il dividendo a 0,53 dollari per azione. Il trimestre chiude con un utile in leggero calo a 523 milioni di dollari, mentre l’EPS che esclude poste straordinarie è sceso a 1,44 dollari. Il fatturato registra una riduzione del 9% a 3,56 miliardi di dollari, ma sconta il periodo di chiusura di diversi punti vendita a causa del Covid. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell’S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento della società leader nei trattamenti anti-age subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Ottima giornata per, che passa di mano indel 2,17% a new York, dopo i risultati e l’aumento della. La big della cosmetica ha aumentato del 10% il dividendo a 0,53 dollari per azione. Il trimestre chiude con un utile in leggero calo a 523 milioni di dollari, mentre l’EPS che esclude poste straordinarie è sceso a 1,44 dollari. Il fatturato registra una riduzione del 9% a 3,56 miliardi di dollari, ma sconta il periodo di chiusura di diversi punti vendita a causa del Covid. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell’S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento della società leader nei trattamenti anti-age subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al ...

The Estée Lauder Companies Reaches Milestone Climate Goals – Net Zero, RE100 – and Sets New Science-Based Targets

“Today’s announcement signals a new level of ambition and dedication to climate action for The Estée Lauder Companies. Setting ambitious targets in line with the latest climate science is testament to ...

