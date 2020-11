Elisa Di Francisca rinuncia a Tokyo | «Scelgo la vita al risultato»

(Di lunedì 2 novembre 2020) A maggio 2021 il piccolo Ettore avrà un fratellino. La campionessa di schermaDi, diventerà mamma bis durante la seconda ondata di Covid-19,ndo così alle Olimpiadi diposticipate per via della pandemia. #Togetherwebalance sfoglia la gallery Leggi anche ›Di: finalmente sono una persona “normale” ...

Corriere : Elisa Di Francisca rinuncia all’Olimpiade: «Aspetto un altro figlio, scelgo la vita» - t_toshiyuki : RT @SkySport: Elisa Di Francisca rinuncia all'Olimpiade di Tokyo: 'Aspetto un figlio, scelgo la vita' - SkySport : Elisa Di Francisca rinuncia all'Olimpiade di Tokyo: 'Aspetto un figlio, scelgo la vita' - sportli26181512 : Elisa Di Francisca rinuncia all'Olimpiade di Tokyo: 'Aspetto un figlio, scelgo la vita': L'annuncio della campiones… - Coninews : Regina del fioretto tricolore, Elisa Di Francisca ha annunciato l'addio alla carriera agonistica. ?? Tre medaglie o… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Francisca

Io Donna

Elisa Di Francisca non sarà il prossimo anno a Tokyo. Con i giochi in dubbio la fiorettista jesina racconta di aver scelto la vita con una nuova maternità «L’Olimpiade non dipende da me, un figlio sì.La fiorettista jesina: 'Guarderò i Giochi di Tokyo dalla tv' ROMA (ITALPRESS) - Elisa Di Francisca appende definitivamente il fioretto al ...