Due auto si scontrano contro mucca in strada: muore coppia di fidanzati 20enni nel catanese (Di lunedì 2 novembre 2020) Due auto si scontrano contro una mucca su una strada statale nel catanese e una coppia di fidanzati ventenni perde la vita. La loro auto si è schiantata contro un carro attrezzi che era intervenuto perché poco prima, nello stesso punto, un'auto aveva investito un bovino in transito. È successo intorno alle 22,30 di ieri sulla strada statale 174, tra Bonte e Randazzo. A perdere la vita Fabiana Basile di 19 anni e Matteo Pappalardo di 20.Nel primo impatto era rimasto coinvolto il 24enne, alla guida della sua Lancia Delta si è 'scontrato' con l'animale che era sulla carreggiata. Il giovane è stato soccorso e portato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Due auto Catania, mucca sulla strada: si scontrano due auto, muoiono due fidanzati 20enni Corriere della Sera Due escursionisti soccorsi sull’Appennino barghigiano. Si erano persi a causa della nebbia

