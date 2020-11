Covid, Zaia: 'Pronti a restrizioni ma non sulle attività produttive' (Di lunedì 2 novembre 2020) commenta IPA 'Siamo Pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive'. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo la riunione in videoconferenza con il governo. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) commenta IPA 'Siamoa dar corso a tutte lema non per le'. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca, dopo la riunione in videoconferenza con il governo.

