Covid: stabile il rapporto tra tamponi e positivi (Di lunedì 2 novembre 2020) Emergenza che oggi sono 22mila. Registrati 233 decessi, oltre quota 2mila le terapie intensive I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.253, rilevati sulla base di 135.731 tamponi, 233 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 39.059. Sempre nelle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Emergenza che oggi sono 22mila. Registrati 233 decessi, oltre quota 2mila le terapie intensive I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.253, rilevati sulla base di 135.731, 233 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 39.059. Sempre nelle… L'articolo Corriere Nazionale.

Engage_Magazine : Secondo uno studio di Zenith, in dieci mercati chiave, tra cui l'Italia, il comparto reggerà grazie all'aumento del… - bizcommunityit : Covid: 29.907 nuovi contagi, stabile aumento ricoveri in terapia intensiva (+96). DATI - alelomi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da YouTrend oggi rimane stabile rispetto a ieri: 68 su 100. Nota metodologica… - infoitinterno : Covid: 29.907 nuovi contagi, stabile aumento ricoveri in terapia intensiva (+96). DATI - SkyTG24 : Covid: 29.907 nuovi contagi, stabile aumento ricoveri in terapia intensiva (+96). DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stabile Covid, stabile curva contagio in Puglia (+762) e oltre 6mila tamponi: 10 morti e aumentano i ricoveri (+7) Anelli: «Cittadini aiutino Asl con autotracciamento» La Gazzetta del Mezzogiorno Covid: contagi sopra 22 mila, vittime 233

Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%. Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati ...

Coronavirus. 22.253 nuovi contagi (in calo ma con meno tamponi), 233 morti

Politica - Sono 22.253 i nuovi casi oggi contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50mila tamponi in meno: 135.731 oggi, ieri oltre 183mila. Il rapporto positivi-tamponi rimane abbastanza stabile, al ...

Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%. Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati ...Politica - Sono 22.253 i nuovi casi oggi contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50mila tamponi in meno: 135.731 oggi, ieri oltre 183mila. Il rapporto positivi-tamponi rimane abbastanza stabile, al ...