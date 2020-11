Covid in Campania, oggi 2.861 positivi con 24 morti e 70 nuovi ricoverati (Di lunedì 2 novembre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo il record del primo giorno di novembre, il Covid mette a fa registrare 2.861 nuovi positivi su 15.632 tamponi effettuati, 999 in meno di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 novembre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in. Dopo il record del primo giorno di novembre, ilmette a fa registrare 2.861su 15.632 tamponi effettuati, 999 in meno di...

SkyTG24 : Covid Campania, focolaio in Rsa Irpinia: tensioni e aggressioni al personale - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, GARANTIRE LA LEGALITÀ. VARARE UN PIANO SOCIO-ECONOMICO DI SOSTEGNO A IMPRESE E FAMIGLIE La mia dichiar… - borghi_claudio : @natolibero68 Ma c'è bisogno della testimonianza di un parlamentare per sapere che i posti in terapia intensiva occ… - allemacc : RT @Stefbazzi: Sicuri che #DeLuca sia un modello? Un ricovero per Covid in Campania costa 76 mila euro, in Lombardia solo 5 mila ?? Sarà ch… - PallaCarlo : RT @zenoerre: @EuroMasochismo Confermo: sono un infermiere di Rianimazione e T.I , in Campania l’attività ospedaliera è quasi ferma per i m… -