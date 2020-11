Covid, in Campania 24 morti nelle ultime 24 ore e 2.861 positivi su 15.632 tamponi (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 2.861 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 15.632 tamponi. Dei 2.861 nuovi positivi, 206 sono sintomatici e 2.655 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19 è 62.461, mentre sono 996.251 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 24 i nuovi decessi legati al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 700. Nel bollettino odierno della Campania si contano 1.245 guariti: il totale dei guariti sale così a 12.991. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono 2.861 i nuovi casi di coronavirus emersi24 ore indall’analisi di 15.632. Dei 2.861 nuovi, 206 sono sintomatici e 2.655 sono asintomatici. Il totale deiindall’inizio dell’emergenza-19 è 62.461, mentre sono 996.251 icomplessivamente analizzati. Sono 24 i nuovi decessi legati al coronavirus registrati24 ore: il totale dei deceduti indall’inizio dell’emergenza coronavirus è 700. Nel bollettino odierno dellasi contano 1.245 guariti: il totale dei guariti sale così a 12.991. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

