Covid | a Torre del Greco assessore positivo | sindaco e giunta in isolamento

(Di lunedì 2 novembre 2020) C’è unal-19 nelladidel: ilGiovanni Palomba e gli altri componenti del suo esecutivo indomiciliare in attesa di effettuare il tampone. Ad annunciarlo è l’ufficio stampa del primo cittadino, attraverso una nota nella quale si legge che “a seguito di accertata forma asintomatica al-19 di un componente dellacomunale, e’ stata immediatamente predisposta l’attivazione della relativa procedura prevista, su indicazione dell’Asl Napoli 3 Sud”. “Così come da protocollo del contact tracing, nelle prossime ore l’intero organo esecutivo e dirigenziale cittadino si ...

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, assessore positivo: sindaco e giunta in isolamento - Torrechannelit : Torre del Greco – Positivo al Covid-19 componente della Giunta comunale - MariellaRomano : #Covid, sono 331 i casi a #TorredelGreco. Il bilancio aggiornato all'1 novembre - RedazioneTvcity : Covid a Torre del Greco: 10 nuovi casi positivi nella giornata di oggi - - LaTorre1905 : #Coronavirus Torre del Greco, 10 nuovi casi e 2 guarigioni #Covid #GiovanniPalomba #TorreDelGreco #Cronaca -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Torre

Un assessore positivo al Covid-19: sindaco e altri componenti della giunta in isolamento in attesa di tampone. Ansia a palazzo Baronale, dove il primo cittadino Giovanni Palomba, a capo del ...“Nessun ospite della Casa Famiglia è stato lasciato solo”. Nelle ultime ore sono sorte alcune polemiche pe la situazione che si è creata nel centro per anziani in corso Umberto I a Torre Annunziata. N ...