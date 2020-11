Coronavirus Lazio | dati in calo ma diminuiscono i tamponi | 23 i decessi | ecco i numeri di oggi

(Di lunedì 2 novembre 2020) Sono quasi 20mila iprocessatinela fronte dei quali si registrano 1.859 casi positivi, 23e 159 guariti. Inanche il rapporto tra positivi eche si attesta al 9%. Il report, come di consueto, è stato commentato da Alessio D’Amato, Assessore Regionale alla Sanità: “Dopo una settimana scendiamo sotto i 2 mila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. E’ ancora presto per capire la stabilità della curva”.nel: idalle ASL Nella Asl Roma 1 sono 426 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

