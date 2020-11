Arrestato 38enne per traffico e detenzione di droga

(Di lunedì 2 novembre 2020) I carabinieri di Gravina di Catania, in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno...

E’ finito in carcere il 38enne di Gravina di Catania, Carmelo Nicolosi. Dovrà scontare una pena residua per droga in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’ufficio esecuzioni penali della procura pres ...Cagliari, 38enne marocchino ruba vestiti da Decathlon: arrestato dai carabinieri. Stamattina, a conclusione di accertamenti e indagini, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di ...