Addio a Gigi Proietti. Il grande mattatore è morto all'alba (Di lunedì 2 novembre 2020) Non ce l'ha fatta, Gigi Proietti. Il grande mattatore del teatro e del cinema è morto all'alba di oggi. Aveva appena compiuto 80 anni. L'amato attore romano è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera. Proietti era ricoverato da giorni in clinica per problemi cardiaci. Proietti era ricoverato da due settimane in una nota clinica romana per gravi problemi cardiaci. Ieri, come rivelato da Il Tempo, le sue condizioni sono precipitate e nella tarda serata è stato sedato. Fino a tardi sono rimasti accanto all'attore la moglie e le due figlie, ma intorno alla mezzanotte hanno lasciato la clinica. Numerosi i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Non ce l'ha fatta,. Ildel teatro e del cinemaall'di oggi. Aveva appena compiuto 80 anni. L'amato attore romano; deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera.era ricoverato da giorni in clinica per problemi cardiaci.era ricoverato da due settimane in una nota clinica romana per gravi problemi cardiaci. Ieri, come rivelato da Il Tempo, le sue condizioni sono precipitate e nella tarda serata; stato sedato. Fino a tardi sono rimasti accanto all'attore la moglie e le due figlie, ma intorno alla mezzanotte hanno lasciato la clinica. Numerosi i ...

