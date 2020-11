Vuelta a España 2020, si riparte con la cronometro: 33,7 km, c’è la salita finale. Roglic per ipotecare la vittoria? Le tappe successive… (Di domenica 1 novembre 2020) Si è conclusa la seconda settimana della Vuelta di Spagna 2020. In cima all’Angliru, salita regina della corsa a tappe in terra iberica, la classifica generale è estremamente corta: l’ecuadoriano Richard Carapaz ha indossato la maglia rossa di leader con 10” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (in testa fino a questa mattina), 32” sul britannico Hugh Carthy e 35” sull’irlandese Daniel Martin. Domani i ciclisti si godranno l’ultimo giorno di riposo, poi inizierà la terza settimana decisiva di corsa. Si ripartirà martedì 3 novembre con una cronometro individuale di 33,7 km da Muros a Mirador de Ezaro. I primi 31,9 km sono completamente pianeggianti, mentre gli ultimi 1800 metri sono in ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Si è conclusa la seconda settimana delladi Spagna. In cima all’Angliru,regina della corsa ain terra iberica, la classifica generale è estremamente corta: l’ecuadoriano Richard Carapaz ha indossato la maglia rossa di leader con 10” di vantaggio sullo sloveno Primoz(in testa fino a questa mattina), 32” sul britannico Hugh Carthy e 35” sull’irlandese Daniel Martin. Domani i ciclisti si godranno l’ultimo giorno di riposo, poi inizierà la terza settimana decisiva di corsa. Si ripartirà martedì 3 novembre con unaindividuale di 33,7 km da Muros a Mirador de Ezaro. I primi 31,9 km sono completamente pianeggianti, mentre gli ultimi 1800 metri sono in ...

