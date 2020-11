VIDEO F1 | Charles Leclerc | “Per la Ferrari un buon weekend a Imola”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020)ha conquistato un discreto quinto posto nel GP di Emilia Romagna 2020, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Imola. La massima categoria automobilistica è tornata sul tracciato intitolato a Dino ed Enzodopo 14 anni di assenza, la gara è stata estremamente spettacolare con tanti sorpassi e diversi colpi di scena. Il monegasco, scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, si era trovato in quarta posizione alla ripartenza dopo la safety car chiamata in pista per la foratura di Max Verstappen a una decina di giri dal termine, ma non è riuscito ad attaccare Daniel Ricciardo per il podio e si è così dovuto accontentare di un piazzamento in top-5. Di seguito le sue impressioni nel post gara ai microfoni di Sky Sport:...