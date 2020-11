VIDEO Cristiano Ronaldo gol: CR7 torna dopo Covid-19 e segna subito in Spezia-Juventus (Di domenica 1 novembre 2020) Cristiano Ronaldo è tornato a giocare dopo due settimane di assenza dovute alla posività al Covid-19 e ha subito segnato. L’attaccante portoghese è sceso in campo in Spezia-Juventus, partita valida per la sesta giornata della Serie A. Il bianconero ha siglato il gol del 2-1 per i Campioni d’Italia, ricevendo il pallone al limite dell’area di rigore, entrando e scartando il portiere prima di appoggiare in rete. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronald al ritorno dopo il Covid-19 in Spezia-Juventus. VIDEO GOL Cristiano Ronaldo, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020)to a giocaredue settimane di assenza dovute alla posività al-19 e hato. L’attaccante portoghese è sceso in campo in, partita valida per la sesta giornata della Serie A. Il bianconero ha siglato il gol del 2-1 per i Campioni d’Italia, ricevendo il pallone al limite dell’area di rigore, entrando e scartando il portiere prima di appoggiare in rete. Di seguito ildel gol diRonald al ritornoil-19 inGOL, ...

juventusfc : 59' | ?? | IL RE E' TORNATOOOOOOOOOO! @Cristiano!!!!!! Ritorna in campo, dopo tre minuti riceve l'assist di… - juventusfc : 76' !??| CR7!! CON IL CUCCHIAIO ???? DOPPIETTA IN VENTI MINUTI PER @Cristiano ?? E POKER PER NOI ???????? powered by… - Cristiano : Forza Ragazzi! Tutti insieme! ???????? Fino Alla Fine!???? - soyinvisible007 : RT @juventusfc: 59' | ?? | IL RE E' TORNATOOOOOOOOOO! @Cristiano!!!!!! Ritorna in campo, dopo tre minuti riceve l'assist di @AlvaroMora… - SR4Madrid7 : RT @juventusfc: 76' !??| CR7!! CON IL CUCCHIAIO ???? DOPPIETTA IN VENTI MINUTI PER @Cristiano ?? E POKER PER NOI ???????? powered by @offici… -