Udinese-Milan, Ibrahimovic si prende la scena: il gol del 2-1 è una magia (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Passerà probabilmente alla storia come il gol alla Ibrahimovic. Una sorta di mix tra tecnica e predominanza fisica. Si è ripetuto il fuoriclasse svedese nel finale di Udinese-Milan, lunch match della sesta giornata di Serie A. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Ibrahimovic ha sfruttato un rinvio sbilenco di Becao per coordinarsi e battere Musso in rovesciata. Un gesto tecnico che l’ex Inter e Juventus ha sfoggiato più volte in carriera. Lo ha rifatto, all’età di 39 anni. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Passerà probabilmente alla storia come il gol alla. Una sorta di mix tra tecnica e predominanza fisica. Si è ripetuto il fuoriclasse svedese nel finale di, lunch match della sesta giornata di Serie A. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra,ha sfruttato un rinvio sbilenco di Becao per coordinarsi e battere Musso in rovesciata. Un gesto tecnico che l’ex Inter e Juventus ha sfoggiato più volte in carriera. Lo ha rifatto, all’età di 39 anni.

