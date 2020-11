Toti dice che «per quanto ci addolori ogni vittima, 22 decessi su 25 in Liguria erano pazienti molto anziani» (Di domenica 1 novembre 2020) Così Giovanni Toti vuole giustificare la richiesta, da parte delle regioni, di mettere in isolamento per quanto possibile i cittadini più anziani in modo che questi non si contagino. Toti sugli anziani dice: «Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate». LEGGI ANCHE > Perché ci sorprendiamo dello studio dell’Ispi per isolare gli ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 1 novembre 2020) Così Giovannivuole giustificare la richiesta, da parte delle regioni, di mettere in isolamento perpossibile i cittadini piùin modo che questi non si contagino.sugli: «Percisingoladel Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25della, 22. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate». LEGGI ANCHE > Perché ci sorprendiamo dello studio dell’Ispi per isolare gli ...

edofux : RT @140caratteracci: Toti dice che è meglio se muore chi non disturba il PIL che dorme. - akaSignorK : Toti è brutale, ma dice ciò che tante di noi sussurrano da tempo: il grosso delle morti da #COVID19 riguarda person… - susanna769 : RT @MilkoSichinolfi: #Toti dice che 'stiamo vivendo una pandemia emotiva e non chiuderà Genova'. Ci sono amministratori che non potranno ma… - ErmannoKilgore : #Toti dopo aver consigliato di andare dallo psicologo essendoci in corso una “Pandemia Emotiva”, dice a #Berlusconi… - BomprezziMarco : RT @MilkoSichinolfi: #Toti dice che 'stiamo vivendo una pandemia emotiva e non chiuderà Genova'. Ci sono amministratori che non potranno ma… -