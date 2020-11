Stasera in tv: “Lo chiamavano Trinità” su Rete 4 (Di domenica 1 novembre 2020) Cast e personaggi Terence Hill: Trinità Bud Spencer: Bambino Farley Granger: maggiore Harriman Remo Capitani: Mezcal Dan Sturkie: Tobia Ezio Marano: Faina Luciano Rossi: Timido Steffen Zacharias: Jonathan Swift Gisela Hahn: Sarah Elena Pedemonte: Giuditta Ugo Sasso: sceriffo zoppo Michele Cimarosa: messicano Riccardo Pizzuti: Jeff Dominic Barto: Mortimer Tony Norton: bounty killer Gigi Bonos: oste della locanda all’inizio del film Osiride Pevarello: Gioele Giancarlo Bastianoni: uomo del maggiore Roberto Dell’Acqua: mormone Alberto Dell’Acqua: mormone Jess Hill: bambino Doppiatori italiani Pino Locchi: Trinità Glauco Onorato: Bambino Sergio Graziani: Maggiore Vinicio Sofia: Mezcal Arturo Dominici: Tobia Gianni Marzocchi: Faina Gianfranco Bellini: Timido Ferruccio Amendola: Jonathan Swift, uomo del Maggiore Serena Verdirosi: Sarah Liliana Sorrentino: ... Leggi su cineblog (Di domenica 1 novembre 2020) Cast e personaggi Terence Hill: Trinità Bud Spencer: Bambino Farley Granger: maggiore Harriman Remo Capitani: Mezcal Dan Sturkie: Tobia Ezio Marano: Faina Luciano Rossi: Timido Steffen Zacharias: Jonathan Swift Gisela Hahn: Sarah Elena Pedemonte: Giuditta Ugo Sasso: sceriffo zoppo Michele Cimarosa: messicano Riccardo Pizzuti: Jeff Dominic Barto: Mortimer Tony Norton: bounty killer Gigi Bonos: oste della locanda all’inizio del film Osiride Pevarello: Gioele Giancarlo Bastianoni: uomo del maggiore Roberto Dell’Acqua: mormone Alberto Dell’Acqua: mormone Jess Hill: bambino Doppiatori italiani Pino Locchi: Trinità Glauco Onorato: Bambino Sergio Graziani: Maggiore Vinicio Sofia: Mezcal Arturo Dominici: Tobia Gianni Marzocchi: Faina Gianfranco Bellini: Timido Ferruccio Amendola: Jonathan Swift, uomo del Maggiore Serena Verdirosi: Sarah Liliana Sorrentino: ...

