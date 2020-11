Servono lockdown locali e per età fino al vaccino. La tesi di uno studio italiano

Leggi su agi

(Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Molto meglio gestire iin maniera mirata, regione per regione se non comune per comune, cercando di tenere a casa il più possibile i giovani e gli anziani. Anche se indovinare i tempi e le modalità giuste di unè davvero cruciale. È sufficiente un ritardo o un anticipo, o comunque adottare una scelta sbagliata in merito a quali aree liberare prima o dopo, o in relazione alla categoria di persone, per andare incontro ad effetti nefasti come un ritorno dell'infezione con picchi anche più alti di quelli che abbiamo conosciuto nella primavera scorsa. Non sono solo gli scienziati dell'Ispi ad evidenziare la necessità di un intervento selettivo a protezione di specifiche fasce di età come per esempio gli anziani, in unopubblicato a maggio. Lo ha messo nero ...