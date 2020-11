Schianto sulla statale della morte | addio alla grande campionessa

Leggi su yeslife

(Di domenica 1 novembre 2020): morta la giovanericoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Caterina di Trento. Non ce l’ha fatta Jessica Ponzoni, ladi pattinaggio artistico coinvolta in un incidente stradale alcuni giorni fa. La giovane atleta,guidasua Toyota Yaris, era rimasta schiacciata alcuni giorni fa tra un tir ed un’utilitaria … L'articolo proviene da YesLife.it.