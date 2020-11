Sampdoria-Genoa 1-1; finisce in parità in derby della Lanterna (Di lunedì 2 novembre 2020) derby equilibrato, al termine del quale nessuna delle due squadre è riuscita ad avere la meglio sull’avversaria. Le due squadre durante i 90 minuti di gara hanno provato a superare i rivali di sempre, ma senza successo. Il risultato finale, Sampdoria-Genoa 1-1, non premia dunque nessuna delle due squadre. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE: Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto (84′ Leris), Thorsby, Ekdal (65′ Adrien Silva), Damsgaard (74′ Candreva); Ramirez (65′ Verre), Quagliarella (65′ Keita). All. Ranieri. Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito (77′ Pellegrini); Lerager (86′ Radovanovic), Badelj (73′ Behrami), Rovella; Pandev, Zajc (86′ Melegoni); Scamacca ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020)equilibrato, al termine del quale nessuna delle due squadre è riuscita ad avere la meglio sull’avversaria. Le due squadre durante i 90 minuti di gara hanno provato a superare i rivali di sempre, ma senza successo. Il risultato finale,1-1, non premia dunque nessuna delle due squadre. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto (84′ Leris), Thorsby, Ekdal (65′ Adrien Silva), Damsgaard (74′ Candreva); Ramirez (65′ Verre), Quagliarella (65′ Keita). All. Ranieri.(4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito (77′ Pellegrini); Lerager (86′ Radovanovic), Badelj (73′ Behrami), Rovella; Pandev, Zajc (86′ Melegoni); Scamacca ...

