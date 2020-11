Pioli: “Abbiamo maggiore consapevolezza. Guardiamo a una partita per volta” (Di domenica 1 novembre 2020) Ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato la vittoria di Udine. Queste le sue parole: “I miei giocatori sono forti come spirito e come volontà, hanno voluto conquistare i tre punti e alla fine ci sono riusciti. La nostra crescita deve passare attraverso gare difficili e insidiose come questa. L’Udinese ripartiva molto bene, noi possiamo giocare un calcio migliore ma siamo stati bravi a vincerla in una giornata non entusiasmante: abbiamo cercato sempre di essere pericolosi e offensivi, questa scelta ci ha premiati”. Su Tonali: “Si sta inserendo molto bene, ho a disposizione quattro centrocampisti molto bravi ma anche lui ha tutto. Ha un passaggio molto veloce e buona gamba, deve avere più intensità dal punto di vista mentale: non era abituato a giocare con un altro centrale vicino, ma sono contento ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Ai microfoni di Dazn, Stefano, tecnico del Milan, ha analizzato la vittoria di Udine. Queste le sue parole: “I miei giocatori sono forti come spirito e come volontà, hanno voluto conquistare i tre punti e alla fine ci sono riusciti. La nostra crescita deve passare attraverso gare difficili e insidiose come questa. L’Udinese ripartiva molto bene, noi possiamo giocare un calcio migliore ma siamo stati bravi a vincerla in una giornata non entusiasmante: abbiamo cercato sempre di essere pericolosi e offensivi, questa scelta ci ha premiati”. Su Tonali: “Si sta inserendo molto bene, ho a disposizione quattro centrocampisti molto bravi ma anche lui ha tutto. Ha un passaggio molto veloce e buona gamba, deve avere più intensità dal punto di vista mentale: non era abituato a giocare con un altro centrale vicino, ma sono contento ...

