Party per Halloween, denunciati in 20 (Di domenica 1 novembre 2020) MILANO, 01 NOV - Avevano pensato di festeggiare Halloween in grande stile, senza preoccuparsi della pandemia, la ventina di ragazzi che sono stati denunciati dai carabinieri proprio per aver ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 novembre 2020) MILANO, 01 NOV - Avevano pensato di festeggiarein grande stile, senza preoccuparsi della pandemia, la ventina di ragazzi che sono statidai carabinieri proprio per aver ...

GrimoldiPaolo : Buongiorno amici, ancora a #Washington per il monitoraggio delle elezioni americane, come avete visto con gran pia… - Bukaniere : @hemingwayn6 Però chi ha lavorato in alcuni settori (farmaci, sanificanti, etc) ha fatto bei profitti, non è giusto… - Ernesto29296958 : RT @LegaCamera: #PaoloGrimoldi: Buongiorno amici, oggi sono A Washington per il monitoraggio elezioni Americane con il leader del Brexit Pa… - AnsaLombardia : Party per Halloween, denunciati in 20. Carabinieri chiamati dai vicini. Polizia denuncia un positivo | #ANSA - ElenaDeMarco8 : RT @LegaCamera: #PaoloGrimoldi: Buongiorno amici, oggi sono A Washington per il monitoraggio elezioni Americane con il leader del Brexit Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Party per Party per Halloween, denunciati in 20 La Gazzetta del Mezzogiorno Rave party Bologna, 50 denunciati con musica a tutto volume nonostante il Covid

Diverse le segnalazioni: i ragazzi dovranno rispondere di disturbo alla quiete e verranno multati per la violazione delle norme anti Coronavirus ...

Covid, festa in casa per Halloween: venti denunciati

Avevano pensato di festeggiare Halloween in grande stile, senza preoccuparsi della pandemia, la ventina di ragazzi che sono stati denunciati dai carabinieri proprio per aver organizzato un party per..

Diverse le segnalazioni: i ragazzi dovranno rispondere di disturbo alla quiete e verranno multati per la violazione delle norme anti Coronavirus ...Avevano pensato di festeggiare Halloween in grande stile, senza preoccuparsi della pandemia, la ventina di ragazzi che sono stati denunciati dai carabinieri proprio per aver organizzato un party per..