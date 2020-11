Milan, Ibrahimovic: “Tutte le partite sono delle finali. Scudetto? Il campionato è appena iniziato” (Di domenica 1 novembre 2020) Il match winner della gara della Dacia Arena tra Udinese e Milan, Zlatan Ibrahimovic, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita.sono TUTTE finalicaption id="attachment 1045173" align="alignnone" width="594" Ibrahimovic Getty Images/caption"Il mio è stato un bel gol ma conta maggiormente la vittoria della squadra. E' stata una partita difficile, abbiamo dimostrato di saper lavorare e soffrire allo stesso tempo: la squadra sta bene. Quando si presenta l'occasione giusta, tutti pensiamo di avere ragione a calciare in porta". Lo svedese ha poi commentato la bella prova di Brahim Diaz: "È entrato molto bene, ma è stata buona tutta la prestazione collettiva. Dove possiamo arrivare? Le cose stanno andando bene ma noi giochiamo una partita alla volta, ogni gara è una ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Il match winner della gara della Dacia Arena tra Udinese e, Zlatan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita.TUTTEcaption id="attachment 1045173" align="alignnone" width="594"Getty Images/caption"Il mio è stato un bel gol ma conta maggiormente la vittoria della squadra. E' stata una partita difficile, abbiamo dimostrato di saper lavorare e soffrire allo stesso tempo: la squadra sta bene. Quando si presenta l'occasione giusta, tutti pensiamo di avere ragione a calciare in porta". Lo svedese ha poi commentato la bella prova di Brahim Diaz: "È entrato molto bene, ma è stata buona tutta la prestazione collettiva. Dove possiamo arrivare? Le cose stanno andando bene ma noi giochiamo una partita alla volta, ogni gara è una ...

