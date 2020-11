LIVE Italia-Inghilterra 0-7, Sei Nazioni 2020 rugby femminile in DIRETTA: subito in vantaggio le britanniche (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Problemi fisici per Barattin, l’azzurra per il momento stringe i denti. 8′ L’Italia grazie ad un inserimento di Furlan varca i 5 metri inglesi ma con una buona difesa le nostre avversarie rubano palla. 7′ Fuorigioco di una giocatrice inglese, l’Italia si insedia nei 22 rivali. 6′ Scarratt trasforma nonostante la posizione angolata, 0-7. 4′ Meta dell’Inghilterra! Azione insistita che ha portato le inglesi al bersaglio grosso. 3′ Mischia per le britanniche nei 22 azzurri. 1′ PARTITI! L’Italia sfida l’Inghilterra per l’impresa impossibile. 17:58 Momento degli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 17:55 L’intento ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11′ Problemi fisici per Barattin, l’azzurra per il momento stringe i denti. 8′ L’grazie ad un inserimento di Furlan varca i 5 metri inglesi ma con una buona difesa le nostre avversarie rubano palla. 7′ Fuorigioco di una giocatrice inglese, l’si insedia nei 22 rivali. 6′ Scarratt trasforma nonostante la posizione angolata, 0-7. 4′ Meta dell’! Azione insistita che ha portato le inglesi al bersaglio grosso. 3′ Mischia per lenei 22 azzurri. 1′ PARTITI! L’sfida l’per l’impresa impossibile. 17:58 Momento degli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 17:55 L’intento ...

