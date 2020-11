La nostra notte di Ognissanti una festa di vita (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri le zucche di Halloween il rito celtico ma è oggi, al calar delle tenebre, che saranno protagoniste le nostre tradizioni popolari eredi degli antichi culti pagani Di Olga Chieffi Ieri sera, nonostante le limitazioni del Covid-19, le raccomandazioni del ministero della sanità, la giusta intemerata, del governatore Vincenzo De Luca, Halloween, il “carnevale” novembrino vera e propria festa del consumistico mondo occidentale, è andato ugualmente in scena. I bambini sono stati condotti per mano, torno torno, a porre la fatidica domanda “Dolcetto o scherzetto?”. Per molti la festa è estranea alla nostra cultura, un chiaro esempio dell’effetto della globalizzazione e dell’assorbimento di usi e costumi del mondo anglosassone. In realtà, celate ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri le zucche di Halloween il rito celtico ma è oggi, al calar delle tenebre, che saranno protagoniste le nostre tradizioni popolari eredi degli antichi culti pagani Di Olga Chieffi Ieri sera, nonostante le limitazioni del Covid-19, le raccomandazioni del ministero della sanità, la giusta intemerata, del governatore Vincenzo De Luca, Halloween, il “carnevale” novembrino vera e propriadel consumistico mondo occidentale, è andato ugualmente in scena. I bambini sono stati condotti per mano, torno torno, a porre la fatidica domanda “Dolcetto o scherzetto?”. Per molti laè estranea allacultura, un chiaro esempio dell’effetto della globalizzazione e dell’assorbimento di usi e costumi del mondo anglosassone. In realtà, celate ...

