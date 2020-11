Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 1° novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella terza puntata del 1° novembre 2020, Fiona May racconta il suo viaggio in Etiopia. Aldo Cazzullo ci fa fare un percorso tra i luoghi danteschi. Tra gli altri ospiti il geologo Mario Tozzi e Luca Vagniluca che con la moglie Sameena Hassan ha portato i figli intorno al mondo con un percorso avventuroso e originale. In studio Dario Fabbri di Limes approfondisce tre notizie internazionali nel consueto “Diario del Mondo”. La classifica di questa settimana, che il pubblico può votare da casa tramite Instagram, ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 1 novembre 2020) Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella terzadel 1°, Fiona May racconta il suo viaggio in Etiopia. Aldo Cazzullo ci fa fare un percorso tra i luoghi danteschi. Tra gli altriil geologo Mario Tozzi e Luca Vagniluca che con la moglie Sameena Hassan ha portato i figli intorno al mondo con un percorso avventuroso e originale. In studio Dario Fabbri di Limes approfondisce tre notizie internazionali nel consueto “Diario del Mondo”. La classifica di questa settimana, che il pubblico può votare da casa tramite Instagram, ...

MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento su Rai 3 con il @KilimangiaroRai @camilaraznovich - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 3 con il @KilimangiaroRai @camilaraznovich - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 3 con il Kilimangiaro - AgenziaOpinione : rai 1 – “ Kilimangiaro “ * « Fiona May racconterà il suo viaggio in Etiopia, Si finirà con un documentario con le i… - TvTalk_Rai : Come la tv sta trattando l'ecologia, proprio in questo momento in cui - rispetto all'emergenza sanitaria - sembra p… -

Ultime Notizie dalla rete : Kilimangiaro Rai Con il ''Kilimangiaro'' di nuovo in giro per il mondo RAI - Radiotelevisione Italiana Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 1° novembre 2020

Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive ...

A "La Banda dei FuoriClasse" con la maestra Darù alla scoperta del Veneto

La Germania sarà invece al centro del documentario della trasmissione “Kilimangiaro”. Continua il viaggio nel ... I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook e ...

Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive ...La Germania sarà invece al centro del documentario della trasmissione “Kilimangiaro”. Continua il viaggio nel ... I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook e ...