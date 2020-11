Inter 2 Parma 2, c’è rigore su Perisic: la moviola (Di domenica 1 novembre 2020) La moviola di Inter-Parma, match della seconda giornata della Serie A 2020/2021 C’è rabbia in casa Inter dopo il pareggio casalingo contro il Parma nella sesta giornata della Serie A. I nerazzurri reclamano un rigore su Perisic che l’arbitro Piccinini (che ha sostituito Pairetto) non ha concesso. Giusto, invece, annullare il gol di Ranocchia per fuorigioco. Ecco la partita tra Inter e Parma analizzata nella consueta moviola della Gazzetta dello Sport. “Cambio di programma a ridosso del fischio d’inizio a San Siro: l’arbitro designato Pairetto, infortunato nel riscaldamento, è sostituito dal quarto uomo Piccinini. E per il forlivese è una serata no, con ... Leggi su intermagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Ladi, match della seconda giornata della Serie A 2020/2021 C’è rabbia in casadopo il pareggio casalingo contro ilnella sesta giornata della Serie A. I nerazzurri reclamano unsuche l’arbitro Piccinini (che ha sostituito Pairetto) non ha concesso. Giusto, invece, annullare il gol di Ranocchia per fuorigioco. Ecco la partita traanalizzata nella consuetadella Gazzetta dello Sport. “Cambio di programma a ridosso del fischio d’inizio a San Siro: l’arbitro designato Pairetto, infortunato nel riscaldamento, è sostituito dal quarto uomo Piccinini. E per il forlivese è una serata no, con ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Sport Giuseppe Marotta al termine di #InterParma ?? - Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - pisto_gol : Int-Par 2:2 L’Inter porta a casa solo 1 pt contro un Parma micidiale in contropiede che ha saputo approfittare due… - ForzAzzurri1926 : INTER-PARMA, ATTACCO A MAROTTA VAR SOTTO ACCUSA, MA IL DIRIGENTE NERAZZURRO DIMENTICA IL SUO PASSATO. IL RETROSCENA… - Pall_Gonfiato : #Ziliani ironico su Twitter contro l'arbitro #Piccinini -