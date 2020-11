In Umbria un vicesindaco pediatra della Lega fa i tamponi a bambini e insegnanti: «Spero che il mio diventi un modello» (Di lunedì 2 novembre 2020) A Mugnano, un piccolo paese in provincia di Perugia, fino a ieri i genitori erano in pieno stato d’allarme. I troppi casi di Coronavirus tra i compagni di scuola dei figli li hanno spinti da giorni a non mandare i ragazzi a scuola. Per rispondere a questa situazione, il vicesindaco di Perugia e pediatra, Gianluca Tuteri, eletto in quota Lega, si è dato da fare e ha sottoposto a tampone oltre ottanta tra bambini e insegnanti, mettendo in piedi di domenica mattina un drive-in in paese. In particolare alla scuola elementare, su 107 studenti, dal 17 ottobre ad oggi, sono risultati positivi all’infezione 19 bambini, oltre a sei insegnanti e un operatore scolastico. Risultati contagiati anche 8 familiari. «Prima di essere un funzionario ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) A Mugnano, un piccolo paese in provincia di Perugia, fino a ieri i genitori erano in pieno stato d’allarme. I troppi casi di Coronavirus tra i compagni di scuola dei figli li hanno spinti da giorni a non mandare i ragazzi a scuola. Per rispondere a questa situazione, ildi Perugia e, Gianluca Tuteri, eletto in quota, si è dato da fare e ha sottoposto a tampone oltre ottanta tra, mettendo in piedi di domenica mattina un drive-in in paese. In particolare alla scuola elementare, su 107 studenti, dal 17 ottobre ad oggi, sono risultati positivi all’infezione 19, oltre a seie un operatore scolastico. Risultati contagiati anche 8 familiari. «Prima di essere un funzionario ...

