Il governo verso un nuovo Dpcm: zone rosse per le città più a rischio (Di domenica 1 novembre 2020) La nuova stretta, per tentare di contenere l'epidemia, prevista per domani. Blocco agli spostamenti e lockdown nelle aree con l'indice di contagio oltre l'1,5. Sul tavolo anche limiti orari ai negozi ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) La nuova stretta, per tentare di contenere l'epidemia, prevista per domani. Blocco agli spostamenti e lockdown nelle aree con l'indice di contagio oltre l'1,5. Sul tavolo anche limiti orari ai negozi ...

TgLa7 : #Covid: governo valuta strette in zone a rischio. A ore decisione, verso nuova riunioni nella giornata di domani - HuffPostItalia : Governo verso nuovo dpcm lunedì - LaStampa : Domani nuova riunione: lunedì potrebbe essere varato un nuovo Dpcm. - nicolacarmosino : RT @RadioSavana: L'Italia non si ferma: VIII giorno di proteste. Roma Campo dei Fiori, cittadini in marcia pacifica verso Montecitorio prot… - FabioMegnamix : RT @RadioSavana: L'Italia non si ferma: VIII giorno di proteste. Roma Campo dei Fiori, cittadini in marcia pacifica verso Montecitorio prot… -

Ultime Notizie dalla rete : governo verso Governo verso un nuovo Dpcm: chiusura per le zone più a rischio e ipotesi di blocco di spostamenti tra regioni La Stampa Gli incerti sviluppi della crisi in Libia e le perplessità per gli interessi italiani

di Gianandre Gaiani. I recenti sviluppi della crisi libica hanno segnato un punto a favore della stabilizzazione con l’accordo tra i due contendenti che ha permesso la ripresa d ...

Covid. Le novità del nuovo Dpcm “stop ai viaggi tra regioni” “chiusura centri commerciali”

ROMA 1 NOV - Alla vigilia del nuovo Dpcm, l’appuntamento cruciale della giornata per il governo è quello con governatori e sindaci, con cui dovranno essere concordati i criteri per le chiusure delle g ...

di Gianandre Gaiani. I recenti sviluppi della crisi libica hanno segnato un punto a favore della stabilizzazione con l’accordo tra i due contendenti che ha permesso la ripresa d ...ROMA 1 NOV - Alla vigilia del nuovo Dpcm, l’appuntamento cruciale della giornata per il governo è quello con governatori e sindaci, con cui dovranno essere concordati i criteri per le chiusure delle g ...