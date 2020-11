Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva: è grave (Di lunedì 2 novembre 2020) Notizia preoccupante per tutti i fan dell'attore, doppiatore e regista che il 2 novembre compie ottant'anni. Proietti è stato ricoverato in una clinica romana. L'articolo Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva: è grave proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 2 novembre 2020) Notizia preoccupante per tutti i fan dell'attore, doppiatore e regista che il 2 novembre compie ottant'anni.&e; statoin una clinica romana. L'articoloin: &eproviene da Gossip e Tv.

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - simachenoia : RT @frankiehinrgmc: Gigi Proietti, nun fa lo stupido stasera... ???? - MattiaGallo17 : RT @Open_gol: Gigi Proietti sarebbe ricoverato in una clinica romana per problemi cardiaci già da 15 giorni. La famiglia ha mantenuto il ma… -