Eroina e oppiodi | l' altra piaga degli Usa Che peso avrà sul voto?

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 novembre 2020) In un posto dove ogni dettaglio conta, tutto deve essere preso in considerazione. Gli Stati Uniti si apprestano a votare, molti per la verità lo hanno già fatto: circa 85 milioni di elettori hanno espresso da remoto la loro idea. Biden o Trump. Trump o Biden.La pandemia di coronavirus è un elemento centrale che determinerà l’esito del, ma c’è un’epidemia che da anni miete vittime negli Usa. Il problema dell’abuso die oppiacei negli Stati Uniti può essere tranquillamente accomunato a una pandemia. Più lenta, ma allo stesso modo devastante. E se la gestione negativa del coronavirus può essere un capo di imputazione per l’amministrazione Trump, l’pandemia è il frutto di un sistema fallimentare portato ...