Covid, gli infermieri ai ristoratori: «Saremo noi ad aiutarvi. Non vi abbiamo dimenticato»

Erano bardati dalla testa ai piedi, gli infermieri. A marzo e ad aprile assistevano i malati di Covid-19, fronteggiando in prima linea la grave emergenza sanitaria. E i ristoratori mandavano di tutto, dai cornetti alle pizze, dai dolci ai pasti di ogni tipo. Quei doni non li dimenticano, arrivavano in un momento tragico, di disperazione. E adesso gli infermieri hanno deciso di ricambiare il gesto. «A marzo ci avete aiutato. Adesso noi veniamo per colazioni, pranzi e cene d'asporto». L'iniziativa lanciata dal sindacato Nursind Pisa prende piede e coinvolge anche i colleghi della Lombardia. Gli infermieri in aiuto dei ristoratori Tutti al fianco dei ristoratori. Come? «Andando a consumare e ad acquistare cibo da asporto nei locali che durante ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli "Sindrome post Covid": gli effetti a lungo termine della malattia Il Giornale di Vicenza A Ispica 57 persone hanno il Covid - Leontini: 'Evitiamo gli assembramenti'

Il numero dei positivi al COVID oggi ad Ispica è salito a 57 casi. Due persone si trovano ricoverate in ospedale, gli altri 55 contagiati sono in isolamento domiciliare ...

Pizzarotti guida la rivolta dei sindaci, lettera appello a Conte: “Sostegni per gestire la pandemia nei Comuni”

Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...

