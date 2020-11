Covid, a Napoli folla sul lungomare Caracciolo: poche persone al cimitero (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come successo ieri anche nella giornata di oggi molte persone hanno preso d’assalto il lungomare Caracciolo. Tanti napoletani a passeggio in mascherina ma con evidente difficoltà di garantire il distanziamento. Poca invece la gente che si è vista nei cimiteri per la ricorrenza di Ognissanti, probabilmente anche perchè laddove sono stati aperti è stato previsto un orario d’ingresso prolungato e spalmato su più giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Come successo ieri anche nella giornata di oggi moltehanno preso d’assalto il. Tanti napoletani a passeggio in mascherina ma con evidente difficoltà di garantire il distanziamento. Poca invece la gente che si è vista nei cimiteri per la ricorrenza di Ognissanti, probabilmente anche perchè laddove sono stati aperti è stato previsto un orario d’ingresso prolungato e spalmato su più giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergency_ong : ????NAPOLI: questa mattina le prime consegne dei pacchi di cibo e beni di prima necessità nei quartieri di Soccavo e… - emergency_ong : ??#NessunoEscluno #Napoli: con l'impegno dei #volontari, il progetto ha lo scopo di sostenere fino a 500 nuclei fami… - SkyTG24 : Covid Campania, muore in ospedale Salerno: parenti aggrediscono medico. DIRETTA - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid a Pozzuoli, il sindaco pronto a chiudere vie e piazze: «Ci vorrebbe un poliziotto per ogni cittadino» https://t.… - CercielloRenato : RT @doluccia16: A Napoli per es, non hanno fatto il tracciamento dei contatti di un malato covid che conosco, nè hanno posto in quarantena… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, una tenda dell'esercito con 20 posti letto davanti al Cardarelli Il Mattino Covid, Nuovo Dpcm in arrivo tra lunedì e martedì: ipotesi limite spostamenti over 70

“Il 60% dei positivi in Campania erano in area metropolitana di Napoli, abbiamo vietato la mobilità tra comuni ma non ci sono i controlli; abbiamo alcune zone rosse ma abbiamo deciso con i prefetti di ...

La situazione Covid in Campania: è attesa per le chiusure nel nuovo Dpcm

Ma i contagi corrono e proprio nella provincia di Napoli ce ne sono più che nel resto della Campania, seguita da quella di Caserta. Ieri pomeriggio nella riunione dei ministri Boccia e Speranza con Re ...

“Il 60% dei positivi in Campania erano in area metropolitana di Napoli, abbiamo vietato la mobilità tra comuni ma non ci sono i controlli; abbiamo alcune zone rosse ma abbiamo deciso con i prefetti di ...Ma i contagi corrono e proprio nella provincia di Napoli ce ne sono più che nel resto della Campania, seguita da quella di Caserta. Ieri pomeriggio nella riunione dei ministri Boccia e Speranza con Re ...