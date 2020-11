Coronavirus, Speranza: ” Serve un’ulteriore stretta. Troppa gente in giro” (Di domenica 1 novembre 2020) Il Ministero della Salute, Roberto Speranza, ha parlato del nuovo DPCM e dell’ulteriore stretta sulla movida. Nella giornata di ieri i nuovi positivi hanno sfiorato il muro dei 32 mila casi. Questo numero esoso ha portato a una riflessione il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha spiegato che in Italia “la situazione è … L'articolo Coronavirus, Speranza: ” Serve un’ulteriore stretta. Troppa gente in giro” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Il Ministero della Salute, Roberto, ha parlato del nuovo DPCM e dell’ulterioresulla movida. Nella giornata di ieri i nuovi positivi hanno sfiorato il muro dei 32 mila casi. Questo numero esoso ha portato a una riflessione il Ministro della Salute, Roberto, il quale ha spiegato che in Italia “la situazione è … L'articolo: ”un’ulteriorein giro” proviene da Inews.it.

