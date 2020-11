Leggi su dire

(Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Sono 29.907 i nuovi casi di coronavirus oggi in Italia, 208 le vittime. Sono stati fatti pero’ circa 30 mila tamponi in meno rispetto a ieri (183 mila). I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, 29.907 i nuovi casi e 208 le vittime. Continua la crescita delle terapie intensive Coronavirus, Pirozzi: “Cina colpevole, denunciamola alla Corte internazionale di Giustizia” Coronavirus, il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini è positivo Coronavirus, 48 ore per il prossimo dpcm. Regioni divise sul lockdown Coronavirus, Boccia: “No decisioni univoche sulla scuola, dipende dagli Rt delle regioni” Il governatore della Liguria Toti nella bufera per il post sugli “anziani non indispensabili”