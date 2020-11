Buca nell'asfalto: monopattinista finisce in ospedale (Di domenica 1 novembre 2020) Non si è accorto di quella Buca d'asfalto e ci è finito dentro con la ruota anteriore del monopattino, perdendo l'equilibrio e finendo così a terra. Così ieri mattina un quarantenne si è ferito alla ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020) Non si è accorto di quellad'e ci è finito dentro con la ruota anteriore del monopattino, perdendo l'equilibrio e finendo così a terra. Così ieri mattina un quarantenne si è ferito alla ...

Non si è accorto di quella buca d’asfalto e ci è finito dentro con la ruota anteriore del monopattino, perdendo l’equilibrio e finendo così a terra. Così ieri mattina un quarantenne si è ferito alla t ...

Zona industriale, nuovo asfalto sulle buche

Il cantiere per il risanamento del manto stradale partirà domani alle 7.30. Attenzione ai divieti: previsti problemi di traffico ...

