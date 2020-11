Beffa Whirlpool | licenzia i dipendenti ma continua a pubblicizzare i loro prodotti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non c’è pace per gli operaidi Napoli Est. Nonostante la chiusura dello stabilimento partenopeo la multinazionalele lavatrici di alta gamma realizzate, manco a dirlo, nello stabilimento di via Argine. “Guarda avanti” scrive lanella réclame delle lavatrici di ultima generazione. Un’ennesimaper gli operai della periferia orientale di Napoli, oggi nuovamente in presidio nello stabilimento di Ponticelli. La multinazionale chiede, incredibilmente, di guardare avanti quando lascia indietro ed abbandona il futuro di un intero territorio. Ma come si può guardare avanti se lalascia i lavoratori in strada, con l’aggravante ...