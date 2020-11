Barcellona, l’ex Setien: “Messi il migliore ma è difficile da gestire” (Di domenica 1 novembre 2020) “Messi? E’ il migliore di sempre ma è difficile da gestire”. Lo ha detto l’ex allenatore del Barcellona Quique Setien in un colloquio con Vicente del Bosque pubblicato oggi su El Pais tornando per la prima volta a parlare della sua deludente esperienza sulla panchina blaugrana, terminata con l’8-2 inflitto dal Bayern Monaco. “L’esperienza al Barcellona è stata straordinaria – le parole di Setien – ho avuto l’opportunità di vivere qualcosa di unico. Dissi ai giocatori che non ero mai stato in uno spogliatoio come quello, che ero con i migliori giocatori del mondo“. L’accento è riservato a Leo Messi: “E’ il migliore di sempre. Ci sono stati altri grandi ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Messi? E’ ildi sempre ma èda gestire”. Lo ha detto l’ex allenatore delQuiquein un colloquio con Vicente del Bosque pubblicato oggi su El Pais tornando per la prima volta a parlare della sua deludente esperienza sulla panchina blaugrana, terminata con l’8-2 inflitto dal Bayern Monaco. “L’esperienza alè stata straordinaria – le parole di– ho avuto l’opportunità di vivere qualcosa di unico. Dissi ai giocatori che non ero mai stato in uno spogliatoio come quello, che ero con i migliori giocatori del mondo“. L’accento è riservato a Leo Messi: “E’ ildi sempre. Ci sono stati altri grandi ...

