Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano: le motivazioni (Di domenica 1 novembre 2020) Ogni puntata di Ballando è un colpo di scena Nella competizione di Ballando con le stelle, la Isoardi ed il suo ballerino prendono una decisione sofferta: lasciare il programma. Perchè? Elisa Isoardi e Raimondo Todaro vanno via dalla gara, almeno per il momento. Una settimana fa la conduttrice Rai Elisa Isoardi, ha scoperto di avere un versamento articolare nella caviglia. Due giorni dopo, nonostante i mille dubbi e le sofferenze, con Raimondo Todaro aveva affrontato questo problema magistralmente anche nella danza durante la puntata dello scorso sabato: lei in braccio a lui. Sembra che però il dolore si stia facendo più forte e che sarà sempre ... Leggi su 361magazine (Di domenica 1 novembre 2020) Ogni puntata diè un colpo di scena Nella competizione dicon le, laed il suo ballerino prendono una decisione sofferta: lasciare il programma. Perchè?vanno via dalla gara, almeno per il momento. Una settimana fa la conduttrice Rai, ha scoperto di avere un versamento articolare nella caviglia. Due giorni dopo, nonostante i mille dubbi e le sofferenze, conaveva affrontato questo problema magistralmente anche nella danza durante la puntata dello scorso sabato: lei in braccio a lui. Sembra che però il dolore si stia facendo più forte e che sarà sempre ...

