Ballando con le Stelle 2020, settima puntata: fuori Rosalinda Celentano, la Isoardi si ritira. Sorpresa per Dracula Mussolini (Di domenica 1 novembre 2020) Alessandra Mussolini - Ballando con le Stelle La serata di Halloween è stata fatale per due concorrenti di Ballando con le Stelle 2020. Oltre a Rosalinda Celentano, eliminata nello spareggio in sospeso dalla scorsa settimana contro Vittoria Schisano, Elisa Isoardi ha infatti deciso di auto-escludersi dalla gara per via del suo problema fisico alla caviglia. Alla fine della settima puntata, durante la quale Alessandra Mussolini ha ricevuto un videomessaggio dalla sua mamma, restano dunque sette le coppie in gara. Ballando con le Stelle 2020: Vittoria Schisano elimina Rosalinda ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 1 novembre 2020) Alessandracon leLa serata di Halloween è stata fatale per due concorrenti dicon le. Oltre a, eliminata nello spareggio in sospeso dalla scorsana contro Vittoria Schisano, Elisaha infatti deciso di auto-escludersi dalla gara per via del suo problema fisico alla caviglia. Alla fine della, durante la quale Alessandraha ricevuto un videomessaggio dalla sua mamma, restano dunque sette le coppie in gara.con le: Vittoria Schisano elimina...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - bergami_matteo : @frankiehinrgmc È lo specchio del paese, rischia di chiudere @RaiStoria per dare più spazio a ballando con le stelle. - carlo5010 : @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 @RaiUno @Ballando_Rai @milly_carlucci Ma con la Lucarelli siete più in sintonia adesso? -