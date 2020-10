Uomini e Donne, Aurora Tropea aggredita da Roberta Di Padua: il racconto shock (Di sabato 31 ottobre 2020) Aurora Tropea ha rivelato uno scioccante retroscena, che l’ha vista a suo dire finire alle mani con Roberta Di Padua, un episodio davvero sconvolgente che la bionda dama ha rivelato nella puntata di Uomini e Donne andata in onda questo venerdì 30 ottobre 2020, su Canale 5. Nel dettaglio parlando a Maria De Filippi, una volta raggiunto il centro dello studio al Trono over, Aurora ha ricordato di essere diventata involontariamente protagonista di una colluttazione con la Di Padua, che le avrebbe persino voluto tirare i capelli secondo la sua ricostruzione. A testimoniare in favore di Aurora sono state due dame del parterre femminile e, ora, sulla scia di quanto emerso sulla violenza denunciata dalla donna, i telespettatori si ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 31 ottobre 2020)ha rivelato uno scioccante retroscena, che l’ha vista a suo dire finire alle mani conDi, un episodio davvero sconvolgente che la bionda dama ha rivelato nella puntata diandata in onda questo venerdì 30 ottobre 2020, su Canale 5. Nel dettaglio parlando a Maria De Filippi, una volta raggiunto il centro dello studio al Trono over,ha ricordato di essere diventata involontariamente protagonista di una colluttazione con la Di, che le avrebbe persino voluto tirare i capelli secondo la sua ricostruzione. A testimoniare in favore disono state due dame del parterre femminile e, ora, sulla scia di quanto emerso sulla violenza denunciata dalla donna, i telespettatori si ...

