Traffico Roma del 31-10-2020 ore 07 | 30

(Di sabato 31 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata e buon sabato da Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia la nebbia in banchi segnalata sulla A1 nel trattoFirenze tra Guidonia Montecelio la diramazione dinord Fianono nebbia in banchi anche sullaNapoli tra Colleferro e Ceprano e poi tra Cassino e Caianello la zona di Torre Gaia proseguono i lavori di consolidamento del cavalcavia ferroviario in via di Tor Bella Monaca chiusa nel tratto compreso tra via Vincenzo zarelli e la via Casilina indirizzo di quest'ultima te la fascia oraria dalle 9 alle 16 i lavori termineranno il prossimo 5 dicembre