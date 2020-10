Ruined King: A League of Legends Story annunciato per console e PC, arriverà a inizio 2021 (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Riot Forge hanno annunciato Ruined King: A League of Legends Story, titolo ambientato nell'universo del popolarissimo MOBA League of Legends e previsto su console e PC all'inizio del 2021.Si tratta di un GDR a turni singleplayer, sviluppato in collaborazione con Airship Syndicate (i creatori di Battle Chasers: Nightwar e Darksiders Genesis, guidati dal leggendario illustratore e fumettista Joe Madureira)."Ruined King aprirà il mondo di Runeterra sia ai nuovi giocatori che ai fan più navigati di League of Legends (LoL)," ha spiegato Leanne Loombe, leader di Riot Forge in Riot ... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Riot Forge hanno: Aof, titolo ambientato nell'universo del popolarissimo MOBAofe previsto sue PC all'del.Si tratta di un GDR a turni singleplayer, sviluppato in collaborazione con Airship Syndicate (i creatori di Battle Chasers: Nightwar e Darksiders Genesis, guidati dal leggendario illustratore e fumettista Joe Madureira)."aprirà il mondo di Runeterra sia ai nuovi giocatori che ai fan più navigati diof(LoL)," ha spiegato Leanne Loombe, leader di Riot Forge in Riot ...

Riot Forge, costola di Riot Games, ha annunciato l'arrivo di uno spin-off GDR di League of Legends, intitolato Ruined King: A League of Legends Story e previsto su tutte le piattaforme.

