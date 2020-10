Prove libere Gp Imola: comanda Hamilton (Di sabato 31 ottobre 2020) Un’unica sessione di Prove libere in vista del Gp di Imola. I piloti hanno girato in pista per un totale di 90 minuti per testare le vetture in vista delle qualifiche di oggi. Una sessione che ha dato importanti indicazoni in vista del gran premio che avrà luogo domani alle ore 13:10. Prove libere Gp Imola: Hamilton trionferà ancora? Il favorito per la vittoria finale resta Lewis Hamilton. Il britannico mette a segno il miglior tempo, staccando il compagno di squadra Bottas. Hamilton è stato l’unico a scendere sotto la soglia del minuto e quindici secondi. Vedremo se riuscirà a mettere a segno l’ennesima pole position. Verstappen ci crede Secondo tempo sorprendente per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Un’unica sessione diin vista del Gp di. I piloti hanno girato in pista per un totale di 90 minuti per testare le vetture in vista delle qualifiche di oggi. Una sessione che ha dato importanti indicazoni in vista del gran premio che avrà luogo domani alle ore 13:10.Gptrionferà ancora? Il favorito per la vittoria finale resta Lewis. Il britannico mette a segno il miglior tempo, staccando il compagno di squadra Bottas.è stato l’unico a scendere sotto la soglia del minuto e quindici secondi. Vedremo se riuscirà a mettere a segno l’ennesima pole position. Verstappen ci crede Secondo tempo sorprendente per ...

crestiele : Ci sono attimi nella vita che non dimenticherò, mai. Uno di questi è il finesettimana del 1°Maggio 1994: ricordo le… - f1world_it : GP Emilia Romagna, prove libere: Hamilton subito davanti - PetitChevalier : @SkySportF1 #skymotori cosa mi dite della McLaren? Non ha brillato molto in queste prove libere - infoitsport : F1 | Imola 2020, prove libere – DIRETTA - xrobyin : ma quindi come sono andate queste prove libere? -