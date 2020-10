Masters 1000 Parigi-Bercy 2020, qualificazioni: Caruso, Cecchinato, Mager e Travaglia in corsa per il main draw. Eliminati Lorenzi e Giannessi (Di sabato 31 ottobre 2020) Si è da poco conclusa la prima giornata delle qualificazioni per il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il bilancio per gli italiani è positivo con sei azzurri impegnati: quattro hanno raggiunto la finale mentre gli altri due sono stati Eliminati. Il primo a scendere in campo è stato Alessandro Giannessi che purtroppo si è dovuto arrendere al moldavo Radu Albot con il numero 85 del ranking ATP che si è imposto col punteggio di 7-5 6-4. Si interrompe all’esordio anche l’avventura di Paolo Lorenzi che è stato sconfitto in maniera netta dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il 21enne nativo di Malaga si è imposto con un doppio 6-1 in un match dominato per larghi tratti e ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Si è da poco conclusa la prima giornata delleper ildi. Il bilancio per gli italiani è positivo con sei azzurri impegnati: quattro hanno raggiunto la finale mentre gli altri due sono stati. Il primo a scendere in campo è stato Alessandroche purtroppo si è dovuto arrendere al moldavo Radu Albot con il numero 85 del ranking ATP che si è imposto col punteggio di 7-5 6-4. Si interrompe all’esordio anche l’avventura di Paoloche è stato sconfitto in maniera netta dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il 21enne nativo di Malaga si è imposto con un doppio 6-1 in un match dominato per larghi tratti e ...

