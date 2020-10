Lazio, calciatori positivi: “Oggi nuovi tamponi” (Di sabato 31 ottobre 2020) La Lazio, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che “dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico.” Comunicato 31.10.2020 https://t.co/BxfYzvBlrL pic.twitter.com/rpKOuQLbYR — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 31, 2020 Foto: twitter Lazio L'articolo Lazio, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) La, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che “dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultatiai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare iimpiegabili nella gara di domani tra Torino e. I soggetti risultatisono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico.” Comunicato 31.10.2020 https://t.co/BxfYzvBlrL pic.twitter.com/rpKOuQLbYR — S.S.(@OfficialSS) October 31, 2020 Foto: twitterL'articolo, ...

